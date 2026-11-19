В шотландском городе Обан 11-летний Эван Грант поймал гигантского ската весом около 97 килограммов. Мальчик боролся с рыбой более часа, прежде чем смог вытащить её из воды. Улов оказался больше самого юного рыбака.

Необычная рыбалка состоялась во время совместного выезда Эвана с отцом Стивом и гидом Майклом Ханной. Скат оказался настоящим гигантом. Его длина составляла около 1,93 метра, а ширина — 1,68 метра. Весил он примерно 97 килограммов. Для сравнения: предыдущий рекордный улов, о котором упоминается в публикации, составлял около 76,8 килограмма.

На крючок рыба попала не сразу. Эван забросил в воду свою новую удочку, после чего компания ждала примерно 40 минут. Вдруг катушка начала быстро вращаться — стало понятно, что на крючке крупная добыча. Вытащить ската оказалось непросто. Мальчик боролся с ним более часа. За это время руки Эвана устали, но он не бросил удочку и продолжал борьбу.

Гид Майкл Ханна рассказал, что юный рыбак был очень взволнован, когда понял, насколько крупной оказалась его добыча. «Эван забросил свою новую удочку. Мы ждали около 40 минут, а потом его катушка начала активно крутиться. Эван был в полном восторге после этого, хотя у него болели руки. Он мужественно боролся и никогда не сдавался. Это было большое достижение для такого юного мальчика», — рассказал гид.

Когда ската наконец вытащили из воды, рыбаки осторожно сняли его с крючка и сделали несколько фотографий. После этого они отпустили морского гиганта обратно в море. По информации Daily Mail, улов Эвана может быть одним из самых крупных, которые когда-либо удавалось поймать детям. В то же время официального национального рекорда для юных рыбаков в Великобритании нет. Поэтому говорить об установлении нового рекорда пока нельзя.

На фотографиях, сделанных после рыбалки, мальчик рядом со скатом выглядит почти крошечным. Рыба оказалась настолько большой, что её размеры действительно впечатляют даже на снимках. Для 11-летнего Эвана эта рыбалка стала особенным опытом, который вряд ли скоро забудется. Об этом сообщило издание Bild, а подробности истории также опубликовала Daily Mail 19 ноября 2026 года.

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