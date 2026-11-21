Испанский теннисист Карлос Алькарас победил американца Бена Шелтона в полуфинале ATP Finals в Турине, Италия, и вышел в решающий матч турнира. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:1), сообщает Interia Sport.

Шелтон выиграл первый сет

Шелтон начал матч с брейка в первом гейме на подаче соперника и сохранил преимущество до конца стартовой партии — 6:3. Алькарас играл с забинтованным бедром: травму он получил во время второго матча группового этапа.

Во втором сете испанец сравнял счёт по партиям. При счёте 4:3 Алькарас реализовал брейк на подаче Шелтона, после чего подал на сет — 6:3.

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Тай-брейк определил финалиста

В решающей партии теннисисты не позволили сопернику сделать брейк, поэтому судьбу путёвки в финал решил тай-брейк. Алькарас повёл 4:1, воспользовавшись ошибками американца, и в дальнейшем не упустил преимущество. Он выиграл тай-брейк со счётом 7:1.

В финале Алькарас сыграет с победителем второго полуфинала между Даниилом Медведевым и Александром Зверевым. На групповом этапе испанец выиграл все три матча, не отдав ни одного сета.

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