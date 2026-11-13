Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) w piątek wprowadziła ogólnokrajowe ograniczenie odlotów. Urząd nakazał, aby wszystkie loty mające wyruszyć pozostały na ziemi do odwołania. Decyzja dotyczy lotów, które jeszcze nie rozpoczęły odlotu.

Przyczyna ograniczenia

Jak informuje Deutsche Welle, FAA jako przyczynę ograniczenia wskazała nadzwyczajne okoliczności i względy bezpieczeństwa. Regulator nie określił terminu obowiązywania ograniczenia, wskazując, że pozostaje ono w mocy do odwołania. Dokładne okoliczności, o których mowa, nie zostały sprecyzowane w komunikacie.

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W zarządzeniu agencji znajduje się sformułowanie: "All departing traffic should remain groundstopped until further notice." Ten bezpośredni cytat FAA dotyczy całego ruchu lotów przygotowujących się do odlotu.

Rola FAA

FAA jest amerykańską agencją rządową sprawującą nadzór nad zarządzaniem ruchem lotniczym. Deutsche Welle opublikowało tę informację jako wiadomość pilną, zaznaczając, że materiał będzie aktualizowany. Komunikat DW jest datowany na piątek, 13 listopada 2026 roku.

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