Przed zaplanowanym w Shenzhen w Chinach spotkaniem z prezydentem USA Donaldem Trumpem i przywódcą Chin Xi Jinpingiem Władimir Putin nie jest gotowy na poważne negocjacje w sprawie zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. Federacja Rosyjska, państwo-agresor, liczy na dalsze sukcesy swojej armii — informuje RMF24, powołując się na oceny zachodnich wywiadów, do których dotarł „The New York Times”.

Kalkulacja na zimową presję

Według zachodnich służb Putin dąży do kontynuowania działań bojowych co najmniej przez zimę. Moskwa, według tych ocen, liczy albo na poprawę swojej sytuacji na froncie we wschodniej Ukrainie, albo na osłabienie ukraińskiego oporu poprzez nasilone ataki dronowe i rakietowe.

Jednocześnie „The New York Times” podaje, że Rosja mierzy się ze znacznymi stratami, trudnościami w rekrutacji wojskowych oraz niestabilną sytuacją gospodarczą. Zachodnie wywiady oceniają, że co miesiąc w Ukrainie ginie lub doznaje ciężkich obrażeń od 40 do 50 tysięcy Rosjan.

Ambasador Francji w USA Aurélien Lechevallier powiedział gazecie, że sytuacja gospodarcza Rosji staje się coraz trudniejsza. Jego zdaniem Putin potrzebuje wojny, by utrzymać własną pozycję, podtrzymując w kraju militarystyczną retorykę.

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Żądania Moskwy i stanowisko Europy

Jak pisze „The New York Times”, w rozmowach z przedstawicielami administracji Trumpa Moskwa przedstawiła warunki możliwego uregulowania, w tym przekazanie jej całego Donbasu oraz zobowiązanie Ukrainy do nieprzystępowania do NATO. Rosja ponownie zażądała także nowej architektury bezpieczeństwa europejskiego, w tym wycofania sił NATO na pozycje z 1997 roku.

Europejscy dyplomaci uważają te żądania za niemożliwe do spełnienia. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oceniła, że Moskwa nie prowadzi rzeczywistych negocjacji, lecz próbuje ukryć swoje prawdziwe zamiary. Premier Irlandii Micheál Martin podkreślił, że gotowość Rosji do zakończenia agresji musi zostać potwierdzona konkretnymi działaniami, w tym zaprzestaniem codziennych ataków na Ukrainę.

Planowane rozmowy

Trump oświadczył, że planuje omówić z Putinem i Xi Jinpingiem kontrolę zbrojeń nuklearnych oraz wojnę przeciwko Ukrainie. Doradca Putina Jurij Uszakow stwierdził, że Kreml przywiązuje dużą wagę do tych rozmów.

Francja i Wielka Brytania prowadzą tymczasem w Polsce i Turcji ćwiczenia z udziałem 2,8 tysiąca żołnierzy. Ich celem jest przygotowanie do możliwego udzielenia wsparcia Ukrainie po zawarciu rozejmu.

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