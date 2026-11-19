在计划于中国深圳举行的、与美国总统唐纳德·特朗普和中国领导人习近平会晤之前，弗拉基米尔·普京尚未准备好就结束针对乌克兰的战争进行严肃谈判。俄罗斯联邦——一个侵略国——正指望其军队取得进一步战果，RMF24报道称，该媒体援引了《纽约时报》获得的西方情报机构评估。

押注冬季施压

根据西方情报部门的数据，普京寻求至少在整个冬季继续进行战斗行动。根据这些评估，莫斯科预计要么改善其在乌克兰东部前线的态势，要么通过加强无人机和导弹袭击削弱乌克兰的抵抗。

与此同时，《纽约时报》报道称，俄罗斯正面临重大损失、征募军人困难以及不稳定的经济形势。西方情报机构估计，每月有4万至5万名俄罗斯人在乌克兰死亡或遭受重伤。

法国驻美国大使奥雷利安·莱舍瓦利耶向该报表示，俄罗斯的经济处境正变得愈发困难。他认为，普京需要这场战争来维持自身地位，并在国内维持军国主义言论。

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莫斯科的要求与欧洲的立场

《纽约时报》写道，在与特朗普政府代表的谈话中，莫斯科提出了可能达成解决方案的条件，尤其包括将整个顿巴斯移交给俄罗斯，以及乌克兰承诺不加入北约。俄罗斯还再次要求建立新的欧洲安全架构，包括将北约部队撤回至1997年的部署位置。

欧洲外交官认为这些要求无法实现。欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯评估称，莫斯科并未进行真正的谈判，而是试图掩盖其真实意图。爱尔兰总理米歇尔·马丁强调，俄罗斯准备结束侵略必须通过具体行动得到证实，其中包括停止对乌克兰的每日袭击。

计划中的会谈

特朗普表示，他计划与普京和习近平讨论核武器控制以及针对乌克兰的战争。普京的顾问尤里·乌沙科夫表示，克里姆林宫高度重视这些会谈。

与此同时，法国和英国正在波兰和土耳其举行有2800名军人参加的演习。其目的是为停火达成后可能向乌克兰提供支持作准备。

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