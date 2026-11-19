Накануне запланированной в Шэньчжэне, Китай, встречи с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином Владимир Путин не готов к серьезным переговорам о завершении войны против Украины. Российская Федерация — государство-агрессор — рассчитывает на дальнейшие успехи своей армии, сообщает RMF24 со ссылкой на оценки западных разведок, к которым получила доступ The New York Times.

Расчет на зимнее давление

По данным западных служб, Путин стремится продолжать боевые действия как минимум в течение зимы. Москва, согласно этим оценкам, рассчитывает либо улучшить свое положение на фронте на востоке Украины, либо ослабить украинское сопротивление усиленными атаками дронами и ракетами.

В то же время The New York Times сообщает, что Россия сталкивается со значительными потерями, трудностями с набором военных и нестабильной экономической ситуацией. Западные разведки оценивают, что ежемесячно в Украине погибают или получают тяжелые ранения от 40 до 50 тысяч россиян.

Посол Франции в США Орельен Лешевалье заявил изданию, что экономическое положение России становится все более сложным. По его мнению, Путину нужна война для сохранения собственных позиций путем поддержания в стране милитаристской риторики.

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Требования Москвы и позиция Европы

Как пишет The New York Times, в разговорах с представителями администрации Трампа Москва выдвигала условия возможного урегулирования, в частности передачу ей всего Донбасса и обязательство Украины не вступать в НАТО. Россия также вновь потребовала новой архитектуры европейской безопасности, включая отвод сил НАТО на позиции 1997 года.

Европейские дипломаты считают эти требования невыполнимыми. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас оценила, что Москва не ведет реальных переговоров, а пытается скрыть свои истинные намерения. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин подчеркнул, что готовность России завершить агрессию должна быть подтверждена конкретными действиями, в частности прекращением ежедневных атак на Украину.

Запланированные переговоры

Трамп заявил, что планирует обсудить с Путиным и Си Цзиньпином контроль над ядерными вооружениями и войну против Украины. Советник Путина Юрий Ушаков заявил, что Кремль придает этим переговорам большое значение.

Франция и Великобритания тем временем проводят в Польше и Турции учения с участием 2,8 тысячи военных. Их целью является подготовка к возможному предоставлению поддержки Украине после заключения перемирия.

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