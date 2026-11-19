Dyrektor izraelskiego wywiadu Mossad Roman Hofmann przybył do USA, aby przekonać amerykańskich urzędników do poparcia dalszych uderzeń na Iran. Jednocześnie do Izraela przybył dowódca amerykańskich wojsk na Bliskim Wschodzie, generał Bradley Cooper, informuje RMF24.

Rozmowy w USA

Według Reutersa Hofmann spotkał się między innymi z dyrektorem CIA Johnem Ratcliffe’em oraz innymi kluczowymi przedstawicielami administracji USA. Strona izraelska przedstawiła im najnowsze oceny zagrożenia ze strony Iranu.

Premier Izraela Binjamin Netanjahu oświadczał, że czas na zdecydowane działania przeciwko Teheranowi jest ograniczony. Rozmówcy bliscy negocjacjom zaznaczyli, że Izrael obawia się możliwego ograniczenia amerykańskiej obecności wojskowej w regionie. Zdaniem strony izraelskiej może to utrudnić przeprowadzenie operacji przeciwko Iranowi.

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Stanowisko Izraela i USA

Na wodach Bliskiego Wschodu znajdują się obecnie trzy amerykańskie lotniskowce z grupami uderzeniowymi. Izrael deklaruje gotowość do samodzielnego działania, jednak Netanjahu i szef Sztabu Generalnego generał Eyal Zamir preferują wspólną operację z udziałem USA.

Ostateczna decyzja, jak zaznaczono, zależy od prezydenta USA Donalda Trumpa. Jego otoczenie nie ma wspólnego stanowiska w sprawie dalszych kroków wobec Iranu. Rozmowy Waszyngtonu i Teheranu w sprawie zakończenia konfliktu utknęły w martwym punkcie.

Netanjahu w ostatnich tygodniach ostrzegał, że Iran odbudowuje zdolności wojskowe i rozwija program nuklearny. W lutym Izrael i USA przeprowadziły wspólne ataki na irańskie cele, a najintensywniejsza faza działań bojowych zakończyła się w kwietniu. Obecnie działania koncentrują się na blokadach morskich i presji gospodarczej, choć wymiana ognia o mniejszej intensywności trwa.

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