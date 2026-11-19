以色列情报机构摩萨德局长罗曼·霍夫曼抵达美国，试图说服美国官员支持对伊朗发动进一步打击。与此同时，美国中东地区部队指挥官布拉德利·库珀将军抵达以色列，RMF24报道。

在美国的谈判

据路透社报道，霍夫曼尤其会见了美国中央情报局局长约翰·拉特克利夫以及美国政府其他关键代表。以色列方面向他们 ներկայաց了对伊朗威胁的最新评估。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡曾表示，针对德黑兰采取果断行动的时间有限。接近谈判的消息人士指出，以色列担心美国可能缩减在该地区的军事存在。以色列方面认为，这可能会使针对伊朗的行动更加复杂。

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以色列和美国的立场

目前，三艘配备打击群的美国航空母舰位于中东水域。以色列表示已准备好独立行动，但内塔尼亚胡和总参谋长埃亚尔·扎米尔将军更倾向于与美国共同开展行动。

据称，最终决定取决于美国总统唐纳德·特朗普。他的团队对于下一步如何处理伊朗问题没有统一立场。华盛顿与德黑兰就结束冲突举行的谈判已陷入僵局。

内塔尼亚胡近几周警告称，伊朗正在恢复军事能力并推进核计划。今年2月，以色列和美国对伊朗目标发动了联合袭击，而最激烈的战斗阶段于4月结束。目前行动集中于海上封锁和经济施压，尽管低强度交火仍在持续。

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