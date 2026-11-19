Директор ізраїльської розвідки Моссад Роман Гофман прибув до США, щоб переконати американських посадовців підтримати подальші удари по Ірану. Водночас до Ізраїлю приїхав командувач американських військ на Близькому Сході генерал Бредлі Купер, повідомляє RMF24.

Переговори у США

За даними Reuters, Гофман зустрівся, зокрема, з директором ЦРУ Джоном Реткліффом та іншими ключовими представниками адміністрації США. Ізраїльська сторона представила їм найновіші оцінки загрози з боку Ірану.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляв, що час для рішучих дій проти Тегерана обмежений. Співрозмовники, близькі до переговорів, зазначили, що Ізраїль побоюється можливого скорочення американської військової присутності в регіоні. На думку ізраїльської сторони, це може ускладнити проведення операції проти Ірану.

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Позиція Ізраїлю та США

На водах Близького Сходу нині перебувають три американські авіаносці з ударними групами. Ізраїль заявляє про готовність діяти самостійно, однак Нетаньягу та начальник Генерального штабу генерал Еяль Замір віддають перевагу спільній операції за участю США.

Остаточне рішення, як зазначається, залежить від президента США Дональда Трампа. Його оточення не має спільної позиції щодо подальших кроків стосовно Ірану. Переговори Вашингтона й Тегерана про припинення конфлікту зайшли в глухий кут.

Нетаньягу останніми тижнями попереджав, що Іран відновлює військові спроможності та розвиває ядерну програму. У лютому Ізраїль і США здійснили спільні атаки по іранських цілях, а найінтенсивніша фаза бойових дій завершилася у квітні. Нині дії зосереджені на морських блокадах та економічному тиску, хоча обмін вогнем меншої інтенсивності триває.

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