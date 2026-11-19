Директор израильской разведки Моссад Роман Хофман прибыл в США, чтобы убедить американских чиновников поддержать дальнейшие удары по Ирану. В то же время в Израиль прибыл командующий американскими войсками на Ближнем Востоке генерал Брэдли Купер, сообщает RMF24.

Переговоры в США

По данным Reuters, Хофман встретился, в частности, с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и другими ключевыми представителями администрации США. Израильская сторона представила им новейшие оценки угрозы со стороны Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что время для решительных действий против Тегерана ограничено. Собеседники, близкие к переговорам, отметили, что Израиль опасается возможного сокращения американского военного присутствия в регионе. По мнению израильской стороны, это может усложнить проведение операции против Ирана.

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Позиция Израиля и США

В водах Ближнего Востока сейчас находятся три американских авианосца с ударными группами. Израиль заявляет о готовности действовать самостоятельно, однако Нетаньяху и начальник Генерального штаба генерал Эяль Замир отдают предпочтение совместной операции с участием США.

Окончательное решение, как отмечается, зависит от президента США Дональда Трампа. Его окружение не имеет единой позиции относительно дальнейших шагов в отношении Ирана. Переговоры Вашингтона и Тегерана о прекращении конфликта зашли в тупик.

Нетаньяху в последние недели предупреждал, что Иран восстанавливает военные возможности и развивает ядерную программу. В феврале Израиль и США осуществили совместные атаки по иранским целям, а наиболее интенсивная фаза боевых действий завершилась в апреле. Сейчас действия сосредоточены на морских блокадах и экономическом давлении, хотя обмен огнем меньшей интенсивности продолжается.

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