乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，乌克兰加入北约是保障其安全的最佳途径，这一立场得到了欧洲“三方”（E3机制）——德国、法国和英国——的确认。

据他介绍，欧洲伙伴们一致认为，乌克兰加入北约不仅能保障该国自身的安全，也能保障整个欧洲大陆的安全。 总统于2026年11月19日星期四在柏林“愿盟”峰会结束后通报了这一消息。

除欧亚大西洋一体化外，弗拉基米尔·泽连斯基还强调了加快乌克兰加入欧盟的必要性，称这是建立可靠安全体系的关键条件之一。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙则表示，合作伙伴们制定的安全保障计划规定，在实现持久停火后，可在乌克兰境内部署欧洲军事部队。 这支多国部队将隶属于“自愿联盟”，不会参与前线的战斗行动，而是承担遏制俄罗斯可能再次发动侵略的任务。

来源：乌克兰总统办公室。

“自愿联盟”峰会已在柏林拉开帷幕，泽连斯基出席了会议。11月19日的会议将有近40个国家的代表参加，他们将讨论实现乌克兰持久和平的条件、对基辅的进一步援助以及停火后的安全保障问题。

此前，库什纳和维特科夫已前往柏林，与泽连斯基及欧洲各国领导人进行磋商。

欧洲各国正在制定在乌克兰境内部署多国部队的计划。待战斗行动停止后，这些部队可能会被派往乌克兰，以帮助保障该国安全并遏制俄罗斯的再次进攻。

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