Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучшей гарантией безопасности для Украины является её вступление в НАТО, и эту позицию подтвердили страны европейской «тройки» (формат E3) — Германия, Франция и Великобритания.

По его словам, европейские партнеры согласились с тем, что членство Украины в Альянсе обеспечит безопасность не только самому государству, но и всему европейскому континенту. Об этом глава государства сообщил в четверг, 19 ноября 2026 года, по итогам саммита «Коалиции желающих» в Берлине.

Помимо евроатлантической интеграции Владимир Зеленский подчеркнул необходимость ускоренного вступления Украины в Европейский Союз, назвав это одним из ключевых условий формирования надежной системы безопасности.

Со своей стороны президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что разработанный партнерами план гарантий безопасности предусматривает возможность развертывания европейского военного контингента на территории Украины после установления устойчивого прекращения огня. Речь идет о многонациональных силах в рамках «Коалиции желающих», которые не будут участвовать в боевых действиях на передовой, а будут выполнять задачи по сдерживанию возможной повторной агрессии со стороны России.

Источник: Офис Президента Украины.

В Берлине стартовал саммит «Коалиции желающих» с участием Зеленского. Во встрече 19 ноября примут участие представители почти 40 стран, которые обсудят условия достижения прочного мира в Украине, дальнейшую помощь Киеву и гарантии безопасности на случай прекращения огня.

Ранее Кушнер и Виткофф отправились в Берлин на переговоры с Зеленским и лидерами Европы.

Европейские страны готовят план размещения многонациональных сил на территории Украины. Военных могут направить после прекращения боевых действий, чтобы помочь обеспечить безопасность страны и сдержать новое нападение России.

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