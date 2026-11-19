Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин очень разгневан на президента Украины Владимира Зеленского из-за атак на Керченский мост в оккупированном Крыму. Об этом американский лидер рассказал журналисту NBC News после трехсторонней встречи с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Трампа, разговор между лидерами в основном касался Украины.

Трамп рассказал, что Путин был «очень зол» на Зеленского из-за атаки на Керченский мост. Речь идет о сооружении, которое Россия незаконно построила между территорией РФ и оккупированным Крымом и использует, в частности, для военной логистики. «Он [Трамп] сказал, что разговаривал с Путиным, и Путин был очень зол на Зеленского из-за атаки на [Керченский] мост», — рассказал Гутьеррес.

Журналист также сообщил, что американский президент выразил своё понимание реакции российского диктатора. «Понимаю чувства Путина», — передал слова Трампа корреспондент. Гутьеррес добавил, что во время телефонного разговора Трамп описал основные темы встречи с Путиным и Си Цзиньпином. По его словам, больше всего лидеры говорили об Украине. В то же время вопрос войны с Ираном почти не поднимался.

Трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина состоялась 19 ноября в рамках саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Согласно информации в предоставленном материале, это была первая встреча такого формата с участием лидеров США, Китая и России. Заявление Трампа прозвучало на фоне обсуждения войны России против Украины и возможных путей её завершения. В то же время из сообщения NBC News не следует, что во время встречи стороны договорились о конкретных шагах по прекращению боевых действий.

О реакции Путина телеканал NBC News сообщил в четверг, 19 ноября. Корреспондент Гейб Гутьеррес поговорил с Трампом по телефону и пересказал его слова о встрече с российским и китайским лидерами.

В оккупированном Крыму с пятницы, 20 ноября 2026 года, планируют запустить пассажирские катера через Керченский пролив для перевозки людей после повреждения моста. Переправлять легковые автомобили этими судами не будут, а пассажирам запретят проносить на борт бензин в канистрах.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщили о падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяр опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с министром транспорта Дмитрием Ядровым вскоре после атаки беспилотников на Крымский мост, однако не поинтересовался последствиями удара. Вместо этого во время встречи в Кремле обсуждали развитие транспортной отрасли и улучшение железнодорожных перевозок, хотя из-за атаки поезда задерживаются

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