Во время визита в китайский Шэньчжэнь лидеры США, России и Китая пользовались различными представительскими лимузинами.

Дональд Трамп передвигался на американском Cadillac One, известном под названием The Beast («Зверь»). Это специально бронированный президентский автомобиль производства General Motors.

Си Цзиньпин пользовался китайским лимузином Hongqi N701. Название марки переводится как «Красный флаг». Автомобиль разработан специально для руководства Китая.

Владимир Путин прибыл на российском Aurus Senat. Этот лимузин он использует с 2018 года и берет с собой во время зарубежных поездок.

Источник: Sky News.

Президент Си Цзиньпин и президент Трамп встретились в Шэньчжэне — Anadolu Agency

Видео: Трамп впервые публично назвал Путина другом и опоздал на встречу с Си Цзиньпином.

Напомним, Трамп и Путин завершили встречу в Шэньчжэне без совместного заявления для прессы.

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