Podczas wizyty w chińskim Shenzhen przywódcy Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin korzystali z różnych reprezentacyjnych limuzyn.

Donald Trump poruszał się amerykańskim Cadillakiem One, znanym pod nazwą „The Beast” („Bestia”). Jest to specjalnie zabezpieczony samochód prezydencki wyprodukowany przez General Motors.

Xi Jinping korzystał z chińskiej limuzyny Hongqi N701. Nazwa marki oznacza „Czerwona flaga”. Samochód ten został zaprojektowany specjalnie dla chińskich przywódców.

Władimir Putin przybył rosyjskim Aurusem Senat. Z tej limuzyny korzysta od 2018 roku i zabiera ją ze sobą podczas podróży zagranicznych.

Źródło: Sky News.

Prezydent Xi Jinping i prezydent Trump spotkali się w Shenzhen — Anadolu Agency

Wideo: Trump po raz pierwszy publicznie nazwał Putina przyjacielem i spóźnił się na spotkanie z Xi Jinpingiem.

Przypomnijmy, że Trump i Putin zakończyli spotkanie w Shenzhen bez wspólnego oświadczenia dla prasy.

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