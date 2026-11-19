Po trójstronnych rozmowach w chińskim Shenzhen 19 listopada Donald Trump i Władimir Putin cieszyli się różnym zainteresowaniem opinii publicznej podczas wyjazdu z Chin.

Prezydenta Stanów Zjednoczonych na lotnisku odprowadził minister spraw zagranicznych ChRL Wang Yi.

Przed wejściem na pokład samolotu rozmawiał z przedstawicielami chińskiej strony i uścisnął im dłonie.

Natomiast Putin opuścił Chiny bez publicznie widocznej eskorty wysokich rangą urzędników Chińskiej Republiki Ludowej. Na opublikowanych nieoficjalnych zdjęciach rosyjskiego dyktatora widać go jedynie w otoczeniu ochroniarzy.

Kreml opublikował nagranie z odlotu Putina z daleka, podczas gdy jego przybycie do Chin było relacjonowane znacznie bardziej aktywnie.

Po zakończeniu szczytu Donalda Trumpa z lotniska w Shenzhen odprowadzał go chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi. Natomiast Putin opuścił Chiny w otoczeniu własnej ochrony – bez publicznej eskorty wysokich rangą urzędników chińskich władz. https://t.co/P4F9b5fhG5 — GLAVKOM (@GLAVCOM_UA) 19 listopada 2026

Podczas uroczystego przyjęcia na szczycie APEC w chińskim Shenzhen, gdy Władimir Putin wychodził na salę, zamiast hymnu Rosji włączono muzykę z tańca „Trepak” z baletu Piotra Czajkowskiego „Dziadek do orzechów”.

Rosyjski przywódca Władimir Putin przybył do Chin na szczyt APEC, gdzie – jak donoszą media – doświadczył szeregu publicznych upokorzeń. Politolog przypuszcza, że przyczyną takiego podejścia ze strony przywódcy ChRL Si Jinpinga mogła być rosyjska kampania informacyjna pod nazwą „Nowa Jałta”, która zakładała podział świata między trzech przywódców.

Przywódca Rosji, państwa-agresora, Władimir Putin, podczas spotkania liderów gospodarczych APEC w chińskim Shenzhen oświadczył, że forum powinno nadać ton jedności w obliczu fragmentacji światowej gospodarki. Wezwał uczestników do opracowania konstruktywnego programu współpracy.

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