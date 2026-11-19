W rolniczym miasteczku w północno-wschodniej części Macedonii Północnej, zamieszkałym przez około 19 tysięcy osób, mieszkańcy borykają się z plagą bezpańskich krów, które swobodnie poruszają się po ulicach i polach uprawnych. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba zdziczałego bydła w gminie podwoiła się — z 500 do ponad 1000 zwierząt.

Według lokalnych mieszkańców zwierzęta masowo niszczą uprawy zbóż, warzyw i sady owocowe, pozbawiając ludzi środków do życia. W szczególności jeden z mieszkańców okolicy skarżył się, że bydło uszkodziło w jego sadzie ponad 150 drzew. Ponadto mieszkańcy obawiają się o bezpieczeństwo miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę i zwracają uwagę na wysoką liczbę wypadków, ponieważ zwierzęta regularnie wychodzą na autostradę w kierunku Bułgarii.

Burmistrz miasta Sashko Mitovski oświadczył, że sytuacja wymknęła się spod kontroli władz lokalnych, dlatego zwrócił się oficjalnie do rządu Macedonii Północnej z prośbą o ogłoszenie w regionie 30-dniowego stanu kryzysowego w celu rozwiązania tego problemu.

Źródło: Associated Press.

W Czarnobylskim Radiacyjno-Ekologicznym Rezerwacie Biosfery pokazano zdziczałe krowy, które osiedliły się na terenie dawnej farmy. Jak poinformowali przedstawiciele rezerwatu, zwierzęta swobodnie poruszają się po jego terenie, samodzielnie znajdują pożywienie i wodę, trzymają się razem i same wybierają miejsca do odpoczynku.

Wcześniej w Czarnobylskim Rezerwacie Biosfery Radiacyjno-Ekologicznej naukowcy odnotowali występowanie rzadkich gatunków ryb, wpisanych do Czerwonej Księgi Ukrainy. Wśród nich znalazły się: węgiel i jorż nosaty. Badania przeprowadzono na rzekach Prypeć i Uż.

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