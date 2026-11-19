11月19日，在中国深圳举行三方会谈后，唐纳德·特朗普和弗拉基米尔·普京在离开中国时受到的公众关注程度各不相同。

中国外交部长王毅在机场为美国总统送行。

他在登机前与中国代表进行了交谈并握手。

相比之下，普京离境时并未有中国高官公开陪同。在公开的非官方画面中，这位俄罗斯独裁者仅被保镖簇拥着。

克里姆林宫发布了一段从远处拍摄的普京离境视频，而此前他对中国的到访报道则要活跃得多。

峰会结束后，中国外交部长王毅在深圳机场为唐纳德·特朗普送行。而普京离开中国时，身边只有自己的保镖，没有中国高官的公开护送。 https://t.co/P4F9b5fhG5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) 2026年11月19日

在深圳举行的亚太经合组织（APEC）峰会欢迎仪式上，当弗拉基米尔·普京登场时，现场播放了彼得·柴可夫斯基芭蕾舞剧《胡桃夹子》中的《特雷帕克》舞曲，而非俄罗斯国歌。

俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京抵达中国参加亚太经合组织（APEC）峰会，据媒体报道，他在会上遭遇了一系列公开羞辱。 一位政治学家推测，中国国家主席习近平之所以采取这种态度，可能是因为俄罗斯发起了名为“新雅尔塔”的宣传活动，该活动设想由三位领导人瓜分世界。

侵略国俄罗斯的领导人弗拉基米尔·普京在中国深圳举行的亚太经合组织（APEC）经济领袖会议上表示，在世界经济碎片化的背景下，该论坛应树立团结的基调。 他呼吁与会者制定一份建设性的合作议程。

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