在华沙，波兰签署了两份备忘录，旨在加强天然气供应和能源基础设施安全领域的区域合作。这些协议涉及匈牙利、捷克、斯洛伐克和立陶宛。据Notes from Poland报道。

这些文件是在跨大西洋能源合作伙伴关系P-TEC部长级会议期间签署的。该会议由美国能源部、波兰能源部以及大西洋理事会全球能源中心共同组织。

维谢格拉德集团国家之间的合作

第一份备忘录由波兰、斯洛伐克、匈牙利和捷克——维谢格拉德集团成员国——签署。该备忘录规定加强天然气输送系统运营商之间的协作，并更有效地利用现有基础设施。

2022年底，波兰与斯洛伐克之间的天然气互联管道开始运营。同时，据该媒体报道，这条管道使用率较低，因为布拉迪斯拉发仍依赖俄罗斯天然气供应。匈牙利也仍在很大程度上依赖俄罗斯供应。

相比之下，在俄罗斯于2022年全面入侵乌克兰后，波兰迅速放弃进口俄罗斯能源资源。该国的主要天然气供应通过一条经丹麦连接挪威的管道获得，此外还有主要从美国和卡塔尔经海路运抵的液化天然气。

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Notes from Poland指出，从2027年秋季起，欧盟将禁止成员国进口俄罗斯天然气。新备忘录的参与方将评估停止此类供应将如何影响该地区的能源安全。

波罗的海基础设施保护

第二份备忘录由波兰运营商Gaz-System、立陶宛天然气输送系统运营商Amber Grid以及从事立陶宛LNG基础设施业务的KN Energies公司签署。该文件重点加强波罗的海地区能源设施的韧性和安全性。

各方同意就威胁和事件交换信息，共同评估风险，交流基础设施保护和危机应对经验，并开展联合演练。

波兰希望成为中东欧地区、包括乌克兰在内的区域天然气供应枢纽。除位于希维诺乌伊希切的现有LNG终端外，该国还计划在格但斯克湾建设两座浮式液化气储存和再气化装置。其中第一座正在韩国建造，计划于2028年投运。

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