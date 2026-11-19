В Варшаве Польша подписала два меморандума об укреплении регионального сотрудничества в сфере поставок природного газа и безопасности энергетической инфраструктуры. Договорённости охватывают Венгрию, Чехию, Словакию и Литву. Об этом сообщает Notes from Poland.

Документы подписали во время министерской встречи Партнёрства трансатлантического энергетического сотрудничества P-TEC, которую совместно организовали Министерство энергетики США, польское энергетическое министерство и Глобальный энергетический центр Atlantic Council.

Сотрудничество стран Вышеградской группы

Первый меморандум заключили Польша, Словакия, Венгрия и Чехия — государства Вышеградской группы. Он предусматривает более тесное взаимодействие операторов газотранспортных систем и более эффективное использование существующей инфраструктуры.

В конце 2022 года между Польшей и Словакией начал работать газовый интерконнектор. В то же время, по данным издания, трубопровод использовался мало, поскольку Братислава продолжала полагаться на поставки российского газа. Венгрия также сохраняла значительную зависимость от российских поставок.

Польша, напротив, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году быстро отказалась от импорта российских энергоносителей. Основные объёмы газа страна получает по газопроводу из Норвегии через Данию и в виде сжиженного природного газа, который поступает морем преимущественно из США и Катара.

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Как отмечает Notes from Poland, с осени 2027 года Европейский союз запретит государствам-членам импорт российского газа. Участники нового меморандума должны оценить, как прекращение таких поставок повлияет на энергетическую безопасность региона.

Защита инфраструктуры Балтийского моря

Второй меморандум подписали польский оператор Gaz-System, литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid и компания KN Energies, работающая с LNG-инфраструктурой Литвы. Документ сосредоточен на повышении устойчивости и безопасности энергетических объектов в районе Балтийского моря.

Стороны договорились обмениваться информацией об угрозах и инцидентах, совместно оценивать риски, обмениваться опытом в защите инфраструктуры и реагировании на кризисы, а также проводить совместные учения.

Польша стремится стать региональным хабом поставок газа для Центральной и Восточной Европы, в том числе Украины. Помимо действующего LNG-терминала в Свиноуйсьце, страна планирует построить в Гданьском заливе две плавучие установки по хранению и регазификации сжиженного газа. Первую из них, строящуюся в Южной Корее, планируют запустить в 2028 году.

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