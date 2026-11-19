Российский диктатор Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп вновь пригласил его на саммит «Большой двадцатки» (G20). В то же время глава Кремля пока не определился, поедет ли он в Соединенные Штаты.

Путин поблагодарил за приглашение, но отметил, что при принятии решения должен учитывать ситуацию внутри России.

«Я благодарен за приглашение. Я должен прежде всего исходить из того, что происходит в стране. Мне не совсем комфортно слишком часто выезжать за границу», — подчеркнул российский диктатор.

Он заверил, что окончательное решение об участии в саммите Группы двадцати в США еще не принято, однако Россия будет представлена на мероприятии. По словам Путина, возможность его личной поездки будет зависеть от ситуации внутри страны.

Накануне помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что решение об участии Владимира Путина в саммите Группы двадцати в Майами в значительной степени будет зависеть от результатов трехстороннего саммита АТЭС в Китае.

Таким образом, в Кремле пока не подтвердили личное участие Путина во встрече лидеров Группы двадцати, хотя приглашение от Дональда Трампа, по словам российского президента, было получено.

Об этом сообщают российские СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин назвал встречу лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа «новой страницей в истории дипломатии». В то же время он цинично заявил, что Россия якобы не начинала войну против Украины.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно прекратить войну против Украины. Он также назвал российскую агрессию одной из причин серьезных проблем в мировой торговле.

В китайском Шэньчжэне 19 ноября президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации — государства-агрессора — Владимир Путин начали двусторонние переговоры. Встреча состоялась в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

В Кремле раскрыли подробности переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, которые состоялись в китайском Шэньчжэне 18 ноября. После двусторонней встречи лидеры не выступили с совместным заявлением для журналистов.

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