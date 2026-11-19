俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京表示，美国总统唐纳德·特朗普再次邀请他出席“二十国集团”（G20）峰会。不过，这位克里姆林宫领导人尚未决定是否前往美国。

普京对邀请表示感谢，但指出在做出决定时必须考虑到俄罗斯国内的局势。

“我感谢这一邀请。我首先必须基于国内的局势来考虑。我并不太习惯频繁出访国外，”这位俄罗斯独裁者强调道。

他保证，关于是否参加在美国举行的G20峰会的最终决定尚未作出，但俄罗斯将派代表出席此次活动。据普京称，他能否亲自出访将取决于国内局势。

此前，俄罗斯独裁者的助手尤里·乌沙科夫表示，弗拉基米尔·普京是否参加在迈阿密举行的G20峰会，在很大程度上将取决于在中国举行的亚太经合组织（APEC）三方峰会的结果。

因此，尽管据俄罗斯总统称已收到唐纳德·特朗普的邀请，但克里姆林宫目前尚未确认普京将亲自出席G20领导人峰会。

俄罗斯媒体报道了这一消息。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京将中国国家主席习近平与美国总统唐纳德·特朗普的会晤称为外交史上的新篇章。与此同时，他冷嘲热讽地声称，俄罗斯所谓并未对乌克兰发动战争。

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼齐在亚太经济合作组织（APEC）峰会上呼吁俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京立即停止对乌克兰的战争。 他还指出，俄罗斯的侵略是导致全球贸易面临严重问题的原因之一。

11月19日，在美国深圳，美国总统唐纳德·特朗普与侵略国俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京展开了双边会谈。此次会晤是在亚太经济合作组织峰会期间举行的。

克里姆林宫披露了11月18日在中国深圳举行的美国总统唐纳德·特朗普与弗拉基米尔·普京会谈的细节。双边会晤结束后，两国领导人未向记者发表联合声明。

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