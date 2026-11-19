Rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył, że prezydent USA Donald Trump ponownie zaprosił go na szczyt „Wielkiej Dwudziestki” (G20). Jednocześnie szef Kremla nie podjął jeszcze decyzji, czy uda się do Stanów Zjednoczonych.

Putin podziękował za zaproszenie, ale zaznaczył, że przy podejmowaniu decyzji musi wziąć pod uwagę sytuację w Rosji.

„Jestem wdzięczny za zaproszenie. Muszę przede wszystkim kierować się tym, co dzieje się w kraju. Nie czuję się zbyt komfortowo, wyjeżdżając zbyt często za granicę” – podkreślił rosyjski dyktator.

Zapewnił, że ostateczna decyzja dotycząca udziału w szczycie G20 w USA nie została jeszcze podjęta, jednak Rosja będzie reprezentowana na tym wydarzeniu. Według Putina możliwość jego osobistej podróży będzie zależała od sytuacji wewnątrz kraju.

W przeddzień spotkania doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że decyzja o udziale Władimira Putina w szczycie G20 w Miami będzie w znacznym stopniu zależała od wyników trójstronnego szczytu APEC w Chinach.

W związku z tym Kreml nie potwierdził jeszcze osobistego udziału Putina w spotkaniu przywódców G20, chociaż – jak twierdzi rosyjski prezydent – zaproszenie od Donalda Trumpa zostało otrzymane.

Informują o tym rosyjskie media.

Rosyjski dyktator Władimir Putin nazwał spotkanie przywódców Chin i USA, Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, „nowym rozdziałem w historii dyplomacji”. Jednocześnie cynicznie stwierdził, że Rosja rzekomo nie rozpoczęła wojny przeciwko Ukrainie.

Premier Australii Anthony Albanese podczas szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC) wezwał rosyjskiego dyktatora Władimira Putina do natychmiastowego zaprzestania wojny przeciwko Ukrainie. Nazwał on również rosyjską agresję jedną z przyczyn poważnych problemów w światowym handlu.

19 listopada w chińskim Shenzhen prezydent USA Donald Trump i prezydent Federacji Rosyjskiej – państwa-agresora – Władimir Putin rozpoczęli rozmowy dwustronne. Spotkanie odbyło się podczas szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC).

Kreml ujawnił szczegóły rozmów prezydenta USA Donalda Trumpa i Władimira Putina, które odbyły się 18 listopada w chińskim Shenzhen. Po spotkaniu dwustronnym przywódcy nie wygłosili wspólnego oświadczenia dla dziennikarzy.

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