W Warszawie Polska podpisała dwa memoranda dotyczące wzmocnienia regionalnej współpracy w zakresie dostaw gazu ziemnego i bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej. Porozumienia obejmują Węgry, Czechy, Słowację i Litwę. Poinformował o tym Notes from Poland.

Dokumenty podpisano podczas spotkania ministerialnego Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej P-TEC, wspólnie zorganizowanego przez Departament Energii USA, polskie ministerstwo energii oraz Global Energy Center Atlantic Council.

Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej

Pierwsze memorandum zawarły Polska, Słowacja, Węgry i Czechy — państwa Grupy Wyszehradzkiej. Przewiduje ono ściślejszą współpracę operatorów systemów przesyłowych gazu oraz efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Pod koniec 2022 roku rozpoczął działalność interkonektor gazowy między Polską a Słowacją. Jednocześnie, według publikacji, gazociąg był wykorzystywany w niewielkim stopniu, ponieważ Bratysława nadal polegała na dostawach rosyjskiego gazu. Węgry również zachowały znaczną zależność od rosyjskich dostaw.

Polska natomiast po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku szybko zrezygnowała z importu rosyjskich surowców energetycznych. Główne ilości gazu kraj otrzymuje gazociągiem z Norwegii przez Danię oraz w postaci skroplonego gazu ziemnego, dostarczanego drogą morską głównie ze Stanów Zjednoczonych i Kataru.

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Jak zauważa Notes from Poland, od jesieni 2027 roku Unia Europejska zakaże państwom członkowskim importu rosyjskiego gazu. Uczestnicy nowego memorandum mają ocenić, jak zaprzestanie takich dostaw wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne regionu.

Ochrona infrastruktury Morza Bałtyckiego

Drugie memorandum podpisały polski operator Gaz-System, litewski operator systemu przesyłowego gazu Amber Grid oraz spółka KN Energies, która działa w obszarze litewskiej infrastruktury LNG. Dokument koncentruje się na zwiększeniu odporności i bezpieczeństwa obiektów energetycznych w rejonie Morza Bałtyckiego.

Strony uzgodniły wymianę informacji o zagrożeniach i incydentach, wspólną ocenę ryzyka, wymianę doświadczeń w zakresie ochrony infrastruktury i reagowania kryzysowego, a także prowadzenie wspólnych ćwiczeń.

Polska dąży do tego, by stać się regionalnym hubem dostaw gazu dla Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Ukrainy. Oprócz działającego terminalu LNG w Świnoujściu kraj planuje zbudować w Zatoce Gdańskiej dwie pływające jednostki do magazynowania i regazyfikacji skroplonego gazu. Pierwsza z nich, budowana w Korei Południowej, ma zostać uruchomiona w 2028 roku.

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