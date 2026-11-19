面对全球能源市场的不稳定，美国、中国和俄罗斯领导人表示，将增加石油产品的生产和供应。

这一表态载于11月19日在中国深圳举行的亚太经合组织（APEC）峰会期间，唐纳德·特朗普、习近平和弗拉基米尔·普京三方会晤后的联合声明中。

各方强调了稳定向全球市场供应能源资源的重要性。但同时，声明中并未提及具体的增产规模、时间表以及将获得额外燃料的国家。

联合声明还重申了稳定能源供应的重要性。不过，该文件未包含落实该协议的具体机制。

来源：彭博社。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京表示，美国总统唐纳德·特朗普再次邀请他出席“二十国集团”（G20）峰会。不过，这位克里姆林宫领导人尚未决定是否前往美国。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京将中国国家主席习近平与美国总统唐纳德·特朗普的会晤称为外交史上的新篇章。与此同时，他冷嘲热讽地声称，俄罗斯似乎并未对乌克兰发动战争。

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼齐在亚太经济合作组织（APEC）峰会上呼吁俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京立即停止对乌克兰的战争。 他还指出，俄罗斯的侵略是导致全球贸易面临严重问题的原因之一。

11月19日，在美国总统唐纳德·特朗普与侵略国俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京在中国的深圳举行了双边会谈。此次会晤是在亚太经济合作组织峰会期间举行的。

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