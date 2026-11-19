Лидеры США, Китая и России заявили о намерении нарастить производство и поставки нефтепродуктов на фоне нестабильности мирового энергетического рынка.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам трехсторонней встречи Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина, которая состоялась 19 ноября в китайском Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС.

Стороны подчеркнули важность стабильных поставок энергоресурсов для мировых рынков. В то же время конкретные объемы увеличения производства, сроки и страны, которые получат дополнительное топливо, не были названы.

В совместной декларации также подтвердили важность стабильных энергетических потоков. При этом документ не содержит конкретного механизма реализации договоренности.

Источник: Bloomberg.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп вновь пригласил его на саммит «Большой двадцатки» (G20). В то же время глава Кремля пока не определился, поедет ли он в Соединенные Штаты.

Российский диктатор Владимир Путин назвал встречу лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа «новой страницей в истории дипломатии». В то же время он цинично заявил, что Россия якобы не начинала войну против Украины.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно прекратить войну против Украины. Он также назвал российскую агрессию одной из причин серьезных проблем в мировой торговле.

В китайском Шэньчжэне 19 ноября президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации — государства-агрессора — Владимир Путин начали двусторонние переговоры. Встреча состоялась в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Читай нас в