Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что на стадионе Сильвио Катара в Порт-о-Пренсе, столице Гаити, обнаружили человеческие черепа. Стадион совместно взяли под контроль сальвадорские и гаитянские силы. По данным Interia Sport, ранее объект находился под контролем вооруженных группировок.

Операция на стадионе

Стадион Сильвио Катара, который фактически является национальной спортивной ареной Гаити, открыли в 1953 году. Его назвали в честь гаитянского легкоатлета Сильвио Катара — серебряного призера Олимпиады 1928 года. В 2024 году арену захватили группировки, после чего проводить там футбольные матчи стало невозможно.

По словам Букеле, на территории стадиона планируют обустроить оперативную базу для дальнейших действий против группировок. Президент Сальвадора предположил, что найденные черепа могут свидетельствовать об убийствах или сокрытии тел жертв. Источник не сообщает об установлении личности этих людей.

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Сальвадорские военные на Гаити

Как пишет издание, в октябре после обстрела автомобиля в Порт-о-Пренсе пропали четверо сальвадорских авиатехников, занимавшихся медицинской эвакуацией в рамках операции по противодействию группировкам. После этого Сальвадор направил на Гаити регулярные войска. BBC, на которое ссылается Interia Sport, сообщало примерно о 2 тысячах военнослужащих.

В первой половине ноября Букеле также заявил об уничтожении главной базы группировки 400 Mawozo, где жил ее лидер по прозвищу Ланмо Сан Жу. Сальвадорские силы действуют с согласия гаитянских властей и при поддержке местных военных и полиции.

Из-за утраты стадиона футбольная сборная Гаити проводила домашние матчи за пределами страны, в частности на Кюрасао и Ямайке. Команда завоевала второй в своей истории выход на чемпионат мира — впервые за полвека.

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