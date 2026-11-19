Prezydent Salwadoru Nayib Bukele oświadczył, że na stadionie Sylvio Catora w Port-au-Prince, stolicy Haiti, znaleziono ludzkie czaszki. Stadion został wspólnie przejęty przez siły salwadorskie i haitańskie. Jak podaje Interia Sport, wcześniej obiekt znajdował się pod kontrolą uzbrojonych grup.

Operacja na stadionie

Stadion Sylvio Catora, który faktycznie jest narodową areną sportową Haiti, otwarto w 1953 roku. Nazwano go na cześć haitańskiego lekkoatlety Sylvio Catora, srebrnego medalisty igrzysk olimpijskich w 1928 roku. W 2024 roku arena została zajęta przez grupy, po czym rozgrywanie tam meczów piłkarskich stało się niemożliwe.

Według Bukele na terenie stadionu planowane jest utworzenie bazy operacyjnej do dalszych działań przeciwko grupom. Prezydent Salwadoru przypuszcza, że znalezione czaszki mogą świadczyć o zabójstwach lub ukrywaniu ciał ofiar. Źródło nie informuje o ustaleniu tożsamości tych osób.

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Salwadorscy wojskowi na Haiti

Jak pisze publikacja, w październiku po ostrzelaniu samochodu w Port-au-Prince zaginęło czterech salwadorskich techników lotniczych, którzy zajmowali się ewakuacją medyczną w ramach operacji przeciwko grupom. Następnie Salwador wysłał na Haiti regularne wojska. BBC, na które powołuje się Interia Sport, informowało o około 2 tysiącach żołnierzy.

W pierwszej połowie listopada Bukele oświadczył również, że zniszczono główną bazę grupy 400 Mawozo, w której mieszkał jej lider znany pod pseudonimem Lanmo San Jou. Siły salwadorskie działają za zgodą władz Haiti oraz przy wsparciu lokalnych wojskowych i policji.

Z powodu utraty stadionu reprezentacja Haiti w piłce nożnej rozgrywała mecze domowe poza krajem, w tym na Curaçao i Jamajce. Drużyna wywalczyła drugi w swojej historii awans na mistrzostwa świata — po raz pierwszy od pół wieku.

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