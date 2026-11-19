萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔表示，在海地首都太子港的西尔维奥·卡托尔体育场发现了人类头骨。萨尔瓦多和海地部队共同控制了该体育场。据Interia Sport报道，该设施此前由武装团伙控制。

体育场行动

西尔维奥·卡托尔体育场实际上是海地的国家体育场，于1953年启用。该体育场以海地田径运动员西尔维奥·卡托尔的名字命名，他是1928年奥运会银牌得主。2024年，团伙占领了该场馆，此后在那里举行足球比赛变得不可能。

布克尔表示，计划在体育场内设立行动基地，以便进一步打击这些团伙。萨尔瓦多总统推测，发现的头骨可能表明发生过杀戮，或有人藏匿受害者遗体。消息来源未称这些人的身份已经确定。

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萨尔瓦多军人在海地

据该媒体报道，10月，四名萨尔瓦多航空技术人员在太子港一辆汽车遭枪击后失踪；他们在打击团伙行动中从事医疗后送工作。此后，萨尔瓦多向海地派遣了正规部队。Interia Sport援引BBC报道称，约有2000名军人。

11月上半月，布克尔还表示，400 Mawozo团伙的主要基地已被摧毁，该团伙绰号“兰莫·圣茹”的头目曾居住在那里。萨尔瓦多部队在海地当局同意下，并在当地军方和警方支持下行动。

由于失去该体育场，海地国家足球队在境外进行主场比赛，包括在库拉索和牙买加。该队获得了历史上第二次世界杯参赛资格——这是半个世纪以来首次。

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