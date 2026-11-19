Przywódcy Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji ogłosili zamiar zwiększenia produkcji i dostaw produktów naftowych w obliczu niestabilności na światowym rynku energetycznym.

Informacja ta zawarta jest we wspólnym oświadczeniu wydanym po trójstronnym spotkaniu Donalda Trumpa, Xi Jinpinga i Władimira Putina, które odbyło się 19 listopada w chińskim Shenzhen przy okazji szczytu APEC.

Strony podkreśliły znaczenie stabilnych dostaw surowców energetycznych na rynki światowe. Nie podano jednak konkretnych wielkości zwiększenia produkcji, terminów ani krajów, które otrzymają dodatkowe paliwo.

We wspólnej deklaracji potwierdzono również znaczenie stabilnych przepływów energetycznych. Dokument nie zawiera jednak konkretnego mechanizmu realizacji porozumienia.

Źródło: Bloomberg.

Rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył, że prezydent USA Donald Trump ponownie zaprosił go na szczyt „Wielkiej Dwudziestki” (G20). Jednocześnie szef Kremla nie zdecydował jeszcze, czy pojedzie do Stanów Zjednoczonych.

Rosyjski dyktator Władimir Putin nazwał spotkanie przywódców Chin i USA, Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, „nowym rozdziałem w historii dyplomacji”. Jednocześnie cynicznie stwierdził, że Rosja rzekomo nie rozpoczęła wojny przeciwko Ukrainie.

Premier Australii Anthony Albanese podczas szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC) wezwał rosyjskiego dyktatora Władimira Putina do natychmiastowego zaprzestania wojny przeciwko Ukrainie. Nazwał on również rosyjską agresję jedną z przyczyn poważnych problemów w światowym handlu.

19 listopada w chińskim Shenzhen prezydent USA Donald Trump i prezydent Federacji Rosyjskiej – państwa-agresora – Władimir Putin rozpoczęli dwustronne rozmowy. Spotkanie odbyło się podczas szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC).

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