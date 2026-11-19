Wiceminister obrony narodowej Polski Cezary Tomczyk odbył w Waszyngtonie spotkanie z zastępcą sekretarza stanu USA ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomasem DiNanno. Strony omówiły możliwe utworzenie stałej bazy amerykańskich wojsk lądowych w Polsce, zakup przez Polskę pocisków manewrujących Tomahawk, wspólne projekty przemysłowe oraz bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, informuje RMF24.

Wsparcie Departamentu Stanu

Tomczyk oświadczył w serwisie społecznościowym X, że Departament Stanu USA będzie wspierał polskie działania w tych kwestiach. DiNanno odpowiada również za program Foreign Military Financing, w ramach którego Waszyngton udziela sojusznikom pożyczek i gwarancji kredytowych na zakup amerykańskiego uzbrojenia.

We wrześniu DiNanno przebywał w Warszawie na podpisaniu szóstej polsko-amerykańskiej umowy w ramach tego programu. Jej wartość wyniosła 4 mld dolarów, a łączna kwota środków przekazanych Polsce za pośrednictwem mechanizmu FMF zbliżyła się do 20 mld dolarów.

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Decyzję w sprawie rakiet musi podjąć Kongres

W ubiegłym tygodniu polski wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w Waszyngtonie z sekretarzem obrony USA Pete’em Hegsethem. Według szefa polskiego resortu obrony Pentagon pozytywnie odniósł się zarówno do kwestii amerykańskiej bazy, jak i polskiego wniosku o zakup Tomahawków wraz z wyrzutniami.

Ostateczną zgodę na sprzedaż rakiet musi wydać Kongres USA. BGM-109 Tomahawk to amerykański pocisk manewrujący przeznaczony do rażenia celów w odległości ponad tysiąca kilometrów, używany między innymi przez Marynarkę Wojenną USA i Royal Navy Wielkiej Brytanii. Pentagon prowadzi obecnie sześciomiesięczny przegląd obecności wojskowej USA w Europie, który ma zakończyć się do końca roku.

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