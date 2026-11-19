波兰国防部副部长切扎雷·托姆奇克在华盛顿会见了美国负责军备控制与国际安全事务的副国务卿托马斯·迪南诺。双方讨论了可能在波兰建立美国陆军永久基地、波兰采购“战斧”巡航导弹、联合工业项目以及北约东翼安全问题，RMF24报道。

国务院的支持

托姆奇克在社交平台X上表示，美国国务院将支持波兰在这些问题上的努力。迪南诺还负责“外国军事融资”项目，华盛顿通过该项目向盟友提供贷款和信贷担保，用于购买美国武器。

9月，迪南诺赴华沙出席该项目下第六份波美协议的签署仪式。该协议价值40亿美元，通过FMF机制向波兰提供的资金总额接近200亿美元。

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导弹问题须由国会决定

上周，波兰副总理兼国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什在华盛顿会见了美国国防部长皮特·赫格塞斯。波兰国防部门负责人表示，五角大楼对美国基地问题以及波兰购买“战斧”导弹及发射装置的申请均持积极态度。

导弹出售的最终批准必须由美国国会作出。BGM-109“战斧”是美国巡航导弹，用于打击一千多公里外的目标，美国海军和英国皇家海军等均在使用。五角大楼目前正在对美国在欧洲的军事存在进行为期六个月的评估，该评估应于年底前完成。

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