Заместитель министра национальной обороны Польши Чезарий Томчик провел в Вашингтоне встречу с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томасом ДиНанно. Стороны обсудили возможное создание постоянной базы американских сухопутных войск в Польше, закупку польской стороной крылатых ракет Tomahawk, совместные промышленные проекты и безопасность восточного фланга НАТО, сообщает RMF24.

Поддержка Госдепартамента

Томчик заявил в социальной сети X, что Государственный департамент США будет поддерживать польские усилия по этим вопросам. ДиНанно также отвечает за программу Foreign Military Financing, в рамках которой Вашингтон предоставляет союзникам займы и кредитные гарантии для приобретения американского вооружения.

В сентябре ДиНанно был в Варшаве на подписании шестого польско-американского соглашения в рамках этой программы. Его стоимость составила 4 млрд долларов, а общий объем средств, предоставленных Польше через механизм FMF, приблизился к 20 млрд долларов.

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Решение по ракетам должен принять Конгресс

На прошлой неделе польский вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш встречался в Вашингтоне с министром обороны США Питом Хегсетом. По словам главы польского оборонного ведомства, Пентагон положительно отнесся как к вопросу американской базы, так и к польской заявке на приобретение Tomahawk вместе с пусковыми установками.

Окончательное одобрение продажи ракет должен предоставить Конгресс США. BGM-109 Tomahawk — американская крылатая ракета для поражения целей на расстоянии более тысячи километров, которую используют, в частности, ВМС США и Королевский флот Великобритании. Пентагон сейчас проводит шестимесячный обзор американского военного присутствия в Европе, который должен завершиться до конца года.

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