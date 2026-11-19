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Лідери США, Китаю та Росії заявили про намір наростити виробництво й постачання нафтопродуктів на тлі нестабільності світового енергетичного ринку.

Про це йдеться у спільній заяві після тристоронньої зустрічі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна, яка відбулася 19 листопада в китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС.

Сторони наголосили на важливості стабільного постачання енергоресурсів для світових ринків. Водночас конкретних обсягів збільшення виробництва, термінів і країн, які отримають додаткове пальне, не назвали.

У спільній декларації також підтвердили важливість стабільних енергетичних потоків. Водночас документ не містить конкретного механізму реалізації домовленості.

Джерело: Bloomberg.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що президент США Дональд Трамп знову запросив його на саміт «Великої двадцятки» (G20). Водночас глава Кремля поки не визначився, чи поїде до Сполучених Штатів.

Російський диктатор Володимир Путін назвав зустріч лідерів Китаю та США Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа «новою сторінкою в історії дипломатії». Водночас він цинічно заявив, що Росія нібито не розпочинала війну проти України.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) закликав російського диктатора Володимира Путіна негайно припинити війну проти України. Він також назвав російську агресію однією з причин серйозних проблем у світовій торгівлі.

У китайському Шеньчжені 19 листопада президент США Дональд Трамп і президент Російської Федерації — держави-агресора — Володимир Путін розпочали двосторонні переговори. Зустріч відбулася під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

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