После трехсторонних переговоров в китайском Шэньчжэне 19 ноября Дональд Трамп и Владимир Путин получили разное внимание общественности при отъезде из Китая.

Американского президента в аэропорту провожал министр иностранных дел КНР Ван И.

Он пообщался с представителями китайской стороны и пожал им руки перед посадкой в самолет.

Путин же покинул Китай без публично продемонстрированного сопровождения высокопоставленных чиновников КНР. На обнародованных неофициальных кадрах российский диктатор виден только в окружении охраны.

Кремль опубликовал видео вылета Путина, снятое издалека, тогда как его прибытие в Китай освещалось гораздо активнее.

По завершении саммита Дональда Трампа из аэропорта Шэньчжэня провожал министр иностранных дел Китая Ван И. Путин же покинул Китай в окружении собственной охраны — без публичного сопровождения высокопоставленных чиновников КНР. https://t.co/P4F9b5fhG5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) 19 ноября 2026

Во время торжественного приема на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне для выхода Владимира Путина включили музыку из танца «Трепак» балета Петра Чайковского «Щелкунчик» вместо гимна России.

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Китай на саммит АТЭС, где, по сообщениям СМИ, подвергся ряду публичных унижений. Политолог предполагает, что причиной такого отношения со стороны лидера КНР Си Цзиньпина могла стать информационная кампания России под названием «Новая Ялта», которая предусматривала разделение мира между тремя лидерами.

Лидер государства-агрессора России Владимир Путин на встрече экономических лидеров АТЭС в китайском Шэньчжэне заявил, что форум должен задать объединяющий тон в условиях фрагментации мировой экономики. Он призвал участников выработать конструктивную повестку дня для сотрудничества.

Читай нас в