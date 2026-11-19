Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył w czwartek, 19 listopada 2026 r., w Berlinie wspólne spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, premierem Wielkiej Brytanii Andym Bernemem oraz kanclerzem Niemiec Fryderykiem Merzem. Rozmowy odbyły się w ramach szczytu „Koalicji Chętnych”.

Według słów Wołodymyra Zełenskiego, kluczowymi tematami rozmów były pilne potrzeby obronne Ukrainy – w szczególności wzmocnienie obrony przeciwlotniczej w celu przeciwdziałania rosyjskim dronom typu „Shahed” i rakietom, ochrona systemu energetycznego i infrastruktury krytycznej, a także koordynacja dalszych działań dyplomatycznych.

Prezydent podkreślił znaczenie skuteczności zarówno samego posiedzenia „Koalicji Chętnych”, jak i dwustronnych rozmów z przywódcami krajów partnerskich, zaznaczając, że Ukraina otrzyma większe wsparcie.

Źródło: Biuro Prezydenta Ukrainy.

W Berlinie rozpoczął się szczyt Koalicji Chętnych z udziałem Zełenskiego. W spotkaniu 19 listopada wezmą udział przedstawiciele prawie 40 krajów, którzy omówią warunki osiągnięcia trwałego pokoju na Ukrainie, dalszą pomoc dla Kijowa oraz gwarancje bezpieczeństwa na wypadek zawieszenia broni.

Wcześniej Kushner i Witkoff udali się do Berlina na rozmowy z Zełenskim i przywódcami Europy.

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