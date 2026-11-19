Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 19 ноября 2026 года, провел в Берлине совместную встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Переговоры состоялись в рамках саммита «Коалиции желающих».

По словам Владимира Зеленского, ключевыми темами беседы стали насущные оборонные потребности Украины — в частности, укрепление противовоздушной обороны для противодействия российским беспилотникам типа «Шахед» и ракетам, защита энергетической системы и критической инфраструктуры, а также координация дальнейших дипломатических усилий.

Президент отметил важность результативности как самого заседания «Коалиции желающих», так и двусторонних переговоров с лидерами стран-партнеров, подчеркнув, что Украина получит больше поддержки.

Источник: Офис Президента Украины.

В Берлине стартовал саммит «Коалиции желающих» с участием Зеленского. Во встрече 19 ноября примут участие представители почти 40 стран, которые обсудят условия достижения прочного мира в Украине, дальнейшую помощь Киеву и гарантии безопасности на случай прекращения огня.

Ранее Кушнер и Виткофф отправились в Берлин на переговоры с Зеленским и лидерами Европы.

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