Premier Japonii Sanae Takaichi spotkała się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem przy okazji szczytu APEC w chińskim Shenzhen. Rozmowy trwały około 30 minut.

Było to pierwsze osobiste spotkanie przywódców obu krajów od siedmiu lat. Ostatni raz prowadzili rozmowy w 2019 roku, kiedy rząd Japonii stał na czele Shinzo Abe. Spotkanie odbyło się w kontekście znacznego pogorszenia stosunków między Tokio a Moskwą.

Podczas rozmowy Takaichi poruszyła kwestię zatrzymania japońskiego dziennikarza na terytorium Rosji oraz sytuację wokół japońskiej firmy tytoniowej Japan Tobacco (JT). Według danych japońskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych premier przedstawiła Putinowi stanowisko Tokio w obu tych kwestiach.

Chodzi o korespondenta gazety Hokkaido Shimbun, Yuki Imai, którego rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa zatrzymała 13 października na Sachalinie pod zarzutem szpiegostwa. Następnie dziennikarza przewieziono do Moskwy. Strona japońska domaga się jego jak najszybszego uwolnienia.

Kolejnym przedmiotem sporu stała się decyzja władz rosyjskich o przekazaniu lokalnych zakładów Japan Tobacco pod tymczasowe zarządzanie rosyjskiej spółce. Odpowiedni dekret Władimir Putin podpisał 5 listopada. Japońska firma potwierdziła, że decyzja ta dotyczy czterech jej zakładów produkcyjnych w Rosji.

Spotkanie odbyło się w kontekście znacznego pogorszenia stosunków między Tokio a Moskwą po rozpoczęciu przez Rosję pełnej inwazji na Ukrainę. Japonia przyłączyła się do sankcji wobec Rosji, a Moskwa wielokrotnie krytykowała stanowisko japońskiego rządu.

Ponadto między krajami pozostaje nierozstrzygnięty spór terytorialny dotyczący południowych Wysp Kurylskich, które Japonia nazywa Terytoriami Północnymi. Rosja sprawuje nad nimi kontrolę od czasów II wojny światowej, jednak Tokio nadal domaga się swoich praw do tych terytoriów.

Według informacji dziennikarzy, po spotkaniu Takaiichi i Putin uzgodnili, że będą utrzymywać kontakty na różnych szczeblach. Jednocześnie nie poinformowano o konkretnych porozumieniach dotyczących uwolnienia dziennikarza ani rozwiązania sytuacji związanej z aktywami Japan Tobacco.

Informację tę podano z powołaniem się na japońską stację telewizyjną Fuji News Network (FNN).

Japonia złożyła protest wobec Rosji w związku z przekazaniem aktywów Japan Tobacco International.

Samoloty państwa agresora, Rosji, prawdopodobnie naruszyły przestrzeń powietrzną Japonii — The Japan Times.

Czytaj nas na