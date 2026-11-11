У Росії заявили про загибель пілотів під час української атаки на Санкт-Петербург
Російська сторона 11 листопада повідомила про загибель льотчиків під час відбиття масованої атаки Сил оборони України на Санкт-Петербург. Інших подробиць у наданому повідомленні немає.
Про це заявив російський Z-блогер Ілля Туманов, автор Telegram-каналу Fighterbomber.
«Сьогоднішній захист неба над Санкт-Петербургом від атаки дронів обійшовся нам дуже дорого. Дуже, дуже, дуже дорого. Вічного польоту, браття...», — написав Туманов.
Він не уточнив, за яких обставин загинули льотчики та який саме повітряний борт могла втратити російська армія.
Однак інші російські Телеграм-канали стверджують, що йдеться про ударний гелікоптер Ка-52.
Нагадаємо, у Росії дрони масово атакували десятки регіонів, у порту Усть-Луга спалахнула пожежа.
У ніч проти 11 листопада безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії. Інформації про наслідки атаки в наданому повідомленні немає.
Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.
Найбільша за обсягами видобутку російська нафтова компанія «Роснефть» запровадила ліміти на продаж пального на своїх автозаправних станціях у всіх регіонах Росії. Обмеження почали діяти після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.
У ніч проти 9 листопада Санкт-Петербург і Ленінградська область зазнали масованої атаки безпілотників. Місцева влада заявила про «величезну кількість БПЛА», вибухи та можливе ураження промислових об’єктів. На тлі атаки в місті також виникли перебої з мобільним інтернетом.