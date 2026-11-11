W Rosji poinformowano o śmierci pilotów podczas ukraińskiego ataku na Sankt Petersburg

11 listopada strona rosyjska poinformowała o śmierci pilotów podczas odpierania zmasowanego ataku Sił Obronnych Ukrainy na Sankt Petersburg. W przekazanym komunikacie nie podano żadnych innych szczegółów.

Informację tę podał rosyjski bloger z ruchu Z, Ilja Tumanow, autor kanału Telegramowego Fighterbomber.

„Dzisiejsza obrona przestrzeni powietrznej nad Sankt Petersburgiem przed atakiem dronów kosztowała nas bardzo drogo. Bardzo, bardzo, bardzo drogo. Wieczny lot, bracia...”, – napisał Tumanow.

Nie sprecyzował, w jakich okolicznościach zginęli piloci ani jaki konkretnie statek powietrzny mogła stracić armia rosyjska.

Jednak inne rosyjskie kanały na Telegramie twierdzą, że chodzi o śmigłowiec bojowy Ka-52.

Przypomnijmy, że w Rosji drony przeprowadziły masowe ataki na dziesiątki regionów, a w porcie Ust-Luga wybuchł pożar.

W nocy z 10 na 11 listopada drony zaatakowały port Ust-Luga w obwodzie leningradzkim w Rosji. W przekazanej informacji nie ma danych na temat skutków ataku.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez zasilania elektrycznego.

Największa pod względem wielkości wydobycia rosyjska firma naftowa „Rosnieft” wprowadziła limity sprzedaży paliwa na swoich stacjach benzynowych we wszystkich regionach Rosji. Ograniczenia zaczęły obowiązywać po serii ukraińskich ataków na rafinerie.

W nocy z 8 na 9 listopada Sankt Petersburg i obwód leningradzki zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Lokalne władze poinformowały o „ogromnej liczbie bezzałogowych statków powietrznych”, wybuchach i możliwym uszkodzeniu obiektów przemysłowych. W związku z atakiem w mieście wystąpiły również zakłócenia w działaniu mobilnego internetu.

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