В России заявили о гибели пилотов во время украинской атаки на Санкт-Петербург
11 ноября российская сторона сообщила о гибели летчиков во время отражения массированной атаки Сил обороны Украины на Санкт-Петербург. Других подробностей в предоставленном сообщении нет.
Об этом заявил российский Z-блогер Илья Туманов, автор Telegram-канала Fighterbomber.
«Сегодняшняя защита неба над Санкт-Петербургом от атаки дронов обошлась нам очень дорого. Очень, очень, очень дорого. Вечного полета, братья...», — написал Туманов.
Он не уточнил, при каких обстоятельствах погибли летчики и какой именно летательный аппарат могла потерять российская армия.
Однако другие российские Telegram-каналы утверждают, что речь идет об ударном вертолете Ка-52.
Напомним, в России дроны массово атаковали десятки регионов, в порту Усть-Луга вспыхнул пожар.
В ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России. Информации о последствиях атаки в предоставленном сообщении нет.
Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.
Крупнейшая по объемам добычи российская нефтяная компания «Роснефть» ввела лимиты на продажу топлива на своих автозаправочных станциях во всех регионах России. Ограничения вступили в силу после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.
В ночь на 9 ноября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Местные власти заявили об «огромном количестве БПЛА», взрывах и возможном поражении промышленных объектов. На фоне атаки в городе также возникли перебои с мобильным интернетом.