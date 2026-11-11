В России заявили о гибели пилотов во время украинской атаки на Санкт-Петербург

11 ноября российская сторона сообщила о гибели летчиков во время отражения массированной атаки Сил обороны Украины на Санкт-Петербург. Других подробностей в предоставленном сообщении нет.

Об этом заявил российский Z-блогер Илья Туманов, автор Telegram-канала Fighterbomber.

«Сегодняшняя защита неба над Санкт-Петербургом от атаки дронов обошлась нам очень дорого. Очень, очень, очень дорого. Вечного полета, братья...», — написал Туманов.

Он не уточнил, при каких обстоятельствах погибли летчики и какой именно летательный аппарат могла потерять российская армия.

Однако другие российские Telegram-каналы утверждают, что речь идет об ударном вертолете Ка-52.

Напомним, в России дроны массово атаковали десятки регионов, в порту Усть-Луга вспыхнул пожар.

В ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России. Информации о последствиях атаки в предоставленном сообщении нет.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

Крупнейшая по объемам добычи российская нефтяная компания «Роснефть» ввела лимиты на продажу топлива на своих автозаправочных станциях во всех регионах России. Ограничения вступили в силу после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

В ночь на 9 ноября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Местные власти заявили об «огромном количестве БПЛА», взрывах и возможном поражении промышленных объектов. На фоне атаки в городе также возникли перебои с мобильным интернетом.

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