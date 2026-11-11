俄罗斯方面称，在乌克兰对圣彼得堡的袭击中，有飞行员丧生

11月11日，俄方通报称，在击退乌克兰国防军对圣彼得堡的大规模袭击过程中，有飞行员阵亡。该通报中未提供其他细节。

俄罗斯Z博主伊利亚·图马诺夫（Telegram频道“Fighterbomber”的作者）对此发表了声明。

“今天为保卫圣彼得堡上空免受无人机袭击所付出的代价非常高昂。非常、非常、非常高昂。兄弟们，愿你们永享安息……”图马诺夫写道。

他并未说明飞行员是在何种情况下牺牲的，也未透露俄军具体损失了哪一架飞机。

不过，其他俄罗斯Telegram频道声称，这架失事的飞机是Ka-52攻击直升机。

需要指出的是，俄罗斯境内数十个地区遭到了无人机的大规模袭击，乌斯季-卢加港发生火灾。

11月10日深夜，无人机袭击了俄罗斯列宁格勒州的乌斯季-卢加港。该报道中未提及袭击造成的后果。

此前，11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。袭击导致该市多家工业设施起火，梁赞部分地区停电。

俄罗斯产量最大的石油公司“罗斯石油”已对其在俄罗斯各地区的加油站实施了燃油销售限额。这一限制是在乌克兰对炼油厂进行了一系列打击后开始实施的。

11月9日凌晨，圣彼得堡和列宁格勒州遭遇了无人机的大规模袭击。当地政府称出现了“大量无人机”，并发生了爆炸，工业设施可能遭到破坏。 受此次袭击影响，该市还出现了移动网络中断的情况。

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