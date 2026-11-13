На реке Миссисипи в Новом Орлеане, штат Луизиана, США, танкер столкнулся с экскурсионным судном. По предварительным данным, на борту меньшего судна находились около 100 человек.

Столкновение на Миссисипи

Инцидент произошел в пятницу днем, 13 ноября, сообщило агентство Associated Press, на которое ссылается RMF24. По данным издания, танкер ударил значительно меньшее экскурсионное судно.

По предварительной информации, экскурсионное судно, возможно, стояло на якоре в момент столкновения. Сообщение о положении судна основано на предварительных данных, поэтому эта информация требует уточнения.

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Реакция служб

На месте аварии продолжается спасательная операция. Лейтенант медицинских служб Нового Орлеана Стефани Норвуд сообщила, что на происшествие отреагировали все городские спасательные службы.

По состоянию на время публикации информации о погибших или пострадавших в результате аварии не было.

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