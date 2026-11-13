У Новому Орлеані танкер зіткнувся з екскурсійним судном — RMF24

На річці Міссісіпі у Новому Орлеані, штаті Луїзіана, США, танкер зіткнувся з екскурсійним судном. На борту меншого судна, за попередніми даними, перебували близько 100 людей.

Зіткнення на Міссісіпі

Інцидент стався у п’ятницю пообіді, 13 листопада, повідомило агентство Associated Press, на яке посилається RMF24. За даними видання, танкер вдарив значно менше екскурсійне судно.

За попередньою інформацією, екскурсійне судно, ймовірно, стояло на якорі в момент зіткнення. Повідомлення про положення судна ґрунтується на попередніх даних, тому ця інформація потребує уточнення.

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Реакція служб

На місці аварії триває рятувальна операція. Лейтенантка медичних служб Нового Орлеана Стефані Норвуд повідомила, що на подію відреагували всі рятувальні служби міста.

Станом на час публікації не було інформації про загиблих чи постраждалих унаслідок аварії.

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