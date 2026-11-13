Tankowiec zderzył się ze statkiem wycieczkowym w Nowym Orleanie — RMF24

Na rzece Missisipi w Nowym Orleanie w stanie Luizjana w USA tankowiec zderzył się ze statkiem wycieczkowym. Według wstępnych danych na pokładzie mniejszej jednostki znajdowało się około 100 osób.

Zderzenie na Missisipi

Do incydentu doszło w piątek po południu, 13 listopada, podała agencja Associated Press, na którą powołuje się RMF24. Według portalu tankowiec uderzył w znacznie mniejszy statek wycieczkowy.

Według wstępnych informacji statek wycieczkowy mógł stać na kotwicy w chwili zderzenia. Informacja o położeniu jednostki opiera się na wstępnych danych, dlatego wymaga doprecyzowania.

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Reakcja służb

Na miejscu wypadku trwa akcja ratunkowa. Porucznik nowoorleańskich służb medycznych Stephanie Norwood poinformowała, że na zdarzenie zareagowały wszystkie miejskie służby ratunkowe.

W chwili publikacji nie było informacji o zabitych ani rannych w wyniku wypadku.

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