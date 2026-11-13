Film: W Moskwie wybuchł samochód, w którym znajdował się propagandysta
W piątek, 13 listopada, w stolicy Rosji doszło do wybuchu samochodu. Według wstępnych informacji podanych na kanałach Telegramu do zdarzenia doszło na ulicy Kirowogradzkiej, gdy samochód był w ruchu.
Twierdzi się, że fala uderzeniowa wyrzuciła kierowcę na jezdnię.
Propagandziści informują, że poszkodowanym jest Siergiej Zawrotny.
Zawrotny – rosyjski publicysta, kandydat nauk historycznych, były pracownik Dumy Państwowej RF oraz rzecznik prasowy byłego premiera Ukrainy Mykoły Azarowa.
Przez lata propagował antyukraińską propagandę, nazywał Euromajdan zamachem stanu, oskarżał Zachód o zewnętrzne sterowanie Ukrainą oraz kierował prorosyjskim serwisem informacyjnym „Antyfaszysta”.
Jest również współautorem książki „Janukowycz się poddał. Departament Stanu to zaakceptował. Jak Rosja straciła Ukrainę”.
Źródło: Exilenova+
Wcześniej w Rosji wybuchł samochód pułkownika sił powietrznych: pojawiły się nowe szczegóły dotyczące zamachowca i ofiary.
Przypomnijmy, że: W Sankt Petersburgu wybuchł samochód z rosyjskim pułkownikiem.
Wcześniej w Rosji poinformowano o śmierci pilotów podczas ukraińskiego ataku na Sankt Petersburg.