Reprezentacja Szwecji pokonała w Solnie Bośnię i Hercegowinę 3:2 w piątej kolejce grupy 4 dywizji B Ligi Narodów. Dzięki temu zwycięstwu Szwedzi zdobyli 13 punktów, zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie i awans do dywizji A, informuje Interia Sport.

Trzy gole przed przerwą

Gospodarze otworzyli wynik już w piątej minucie: Daniel Svensson głową wykończył podanie Anthony'ego Elangi. W 11. minucie Viktor Gyökeres wykorzystał rzut karny podyktowany po faulu Stjepana Radeljicia na szwedzkim napastniku.

Szwedzi mogli zdobyć kolejną bramkę przed przerwą, jednak gol Alexandra Isaka został anulowany z powodu spalonego. W doliczonym czasie pierwszej połowy sędzia podyktował drugi rzut karny dla Szwedów po faulu Seada Kolašinaca na Svenssonie. Gyökeres ponownie celnie uderzył z jedenastu metrów, a zespoły schodziły na przerwę przy wyniku 3:0.

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Bośniacy zmniejszyli stratę

Po przerwie reprezentacja Bośni i Hercegowiny przywróciła emocje w meczu. Armin Gigović zdobył bramkę głową po dośrodkowaniu Ermina Mahmića. Później Kolašinac trafił głową po rzucie rożnym wykonanym przez Kerima Alajbegovicia.

Przy wyniku 3:2 goście mieli kilka okazji, aby wyrównać. Amar Memić strzelił obok bramki, a pod koniec spotkania szwedzki bramkarz Viktor Johansson uratował zespół po jego uderzeniu głową. W doliczonym czasie Nikola Katić nie trafił do bramki po podaniu Memicia, a strzał Kolašinaca po rzucie rożnym minął słupek.

Szwecja utrzymała zwycięstwo 3:2. Przed drużyną pozostaje jeszcze mecz z Polską.

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