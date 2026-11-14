瑞典国家队在索尔纳举行的欧国联B级联赛第4组第五轮比赛中以3:2击败波黑。凭借这场胜利，瑞典队积13分，锁定小组第一并升入A级联赛，Interia Sport报道。

半场前打进三球

主队在第5分钟便首开纪录：丹尼尔·斯文松头球完成安东尼·埃兰加的传球。第11分钟，维克托·约克雷斯罚入点球，此前斯捷潘·拉代利奇对这名瑞典前锋犯规。

瑞典队本可在半场前再进一球，但亚历山大·伊萨克的进球因越位被取消。上半场补时阶段，塞亚德·科拉希纳茨对斯文松犯规，裁判判给瑞典队第二个点球。约克雷斯再次从点球点准确破门，双方以3:0的比分进入中场休息。

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波黑队缩小差距

中场休息后，波黑国家队让比赛重新恢复悬念。阿尔明·吉戈维奇接埃尔明·马赫米奇的传中头球破门。随后，科拉希纳茨接凯里姆·阿拉伊别戈维奇开出的角球头球得分。

在比分为3:2时，客队有几次扳平比分的机会。阿马尔·梅米奇射门偏出，比赛末段，瑞典门将维克托·约翰松扑出了他的一记头球，挽救了球队。补时阶段，尼古拉·卡蒂奇接梅米奇传球后未能命中球门，科拉希纳茨在角球后的射门则擦柱而过。

瑞典队守住了3:2的胜利。球队接下来还将对阵波兰。

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