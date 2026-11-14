Сборная Швеции в Сольне победила Боснию и Герцеговину со счетом 3:2 в пятом туре группы 4 дивизиона B Лиги наций. Благодаря этой победе шведы набрали 13 очков, гарантировали себе первое место в группе и повышение в дивизион А, сообщает Interia Sport.

Три гола до перерыва

Хозяева открыли счет уже на пятой минуте: Даниэль Свенссон головой завершил передачу Антони Эланги. На 11-й минуте Виктор Йёкерес реализовал пенальти, назначенный после фола Степана Раделича на шведском нападающем.

Шведы могли забить еще до перерыва, однако гол Александера Исака отменили из-за офсайда. В компенсированное к первому тайму время арбитр назначил второй пенальти в ворота боснийцев после фола Сеада Колашинаца на Свенссоне. Йёкерес вновь точно пробил с одиннадцатиметровой отметки, и команды ушли на перерыв при счете 3:0.

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Боснийцы сократили отставание

После перерыва сборная Боснии и Герцеговины вернула интригу в матч. Армин Гигович забил головой после подачи Эрмина Махмича. Впоследствии Колашинац отличился ударом головой после углового, который подал Керим Алайбегович.

При счете 3:2 гости имели несколько возможностей сравнять результат. Амар Мемич пробил мимо ворот, а в конце встречи шведский голкипер Виктор Йоханссон спас команду после его удара головой. В компенсированное время Никола Катич не смог попасть в ворота после передачи Мемича, а удар Колашинаца после углового прошел рядом со штангой.

Швеция удержала победу со счетом 3:2. Впереди у команды еще матч против Польши.

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