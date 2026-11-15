Obrońca reprezentacji Polski Matty Cash nie zagra ze Szwecją we Wrocławiu z powodu kontuzji, której doznał w meczu Ligi Narodów z Rumunią. Informuje o tym Interia Sport.

Uderzenie w szczękę

Cash wyszedł w podstawowym składzie polskiej drużyny na mecz w Bukareszcie, gdzie reprezentacja Polski przegrała z Rumunią 1:2. W drugiej połowie piłkarz otrzymał uderzenie łokciem rywala w okolice szczęki, po czym upadł na murawę i był zdezorientowany. Zastąpił go Arkadiusz Pyrka.

Dziennikarz Mateusz Borek powiedział na antenie Kanału Sportowego, że bezpośrednio zapytał Casha o możliwość gry we wtorek, a piłkarz odpowiedział przecząco. Po meczu obrońca nie mógł również porozmawiać z dziennikarzami w strefie mieszanej.

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Kolejna strata przed meczem

Mecz ze Szwecją we Wrocławiu będzie dla Polaków ostatnim na etapie grupowym Ligi Narodów. Drużyna Jana Urbana walczy o utrzymanie miejsca w dywizji B. W tym spotkaniu nie będzie mógł również wystąpić Jakub Kiwior, który opuści mecz z powodu nadmiaru żółtych kartek.

Sztab szkoleniowy może rozważyć Arkadiusza Pyrkę lub Tomasza Kędziorę na pozycji Casha, zauważa wydanie.

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